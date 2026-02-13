Нефтяная империя Путина рушится, но он не отстанет от Украины, - The Telegraph

Российская нефть уже продается на 40% дешевле рынка, но война интересует диктатора больше.

Россия вынуждена продавать свою нефть с рекордными скидками, чтобы хоть кто-то на нее соблазнился. Это означает потерю значительной части доходов российского бюджета и трудности с дальнейшим финансированием агрессии против Украины, но Кремль еще не достаточно напуган. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что цена на базовую российскую марку нефти Urals в январе упала в среднем до 37,50 долларов за баррель, поскольку Кремль столкнулся с санкциями США и более сложными торговыми отношениями с Индией.

Бывший главный экономист Института международных финансов Робин Брукс отмечает, что теперь российская нефть стоит на 42% меньше эталонной марки Brent, которая торгуется на уровне 67 долларов за баррель.

По словам аналитиков, если до сих пор российским экспортерам в основном удавалось обходить западные нефтяные санкции, то введение в октябре санкций против двух крупнейших нефтяных компаний РФ, "Роснефть" и "Лукойл", значительно усложнило им жизнь.

"Если это будет продолжаться, это создаст большие проблемы для Путина, поскольку ключевой частью стратегии поддержки внутренней экономики на плаву является использование высоких доходов от экспорта нефти", – сказал аналитик Стеффен Дитель из Altana Wealth.

Кроме того, новым ударом по России стало соглашение лидеров США и Индии о том, что индийские НПЗ прекратят покупать российскую нефть в обмен на снижение американских пошлин на индийские товары.

А еще в одном из предыдущих санкционных пакетов ЕС ввел запрет на покупку нефтепродуктов, произведенных в Индии из российской нефти. Это дополнительно побудило индийские НПЗ искать других поставщиков нефти вместо России.

В результате в январе поставки российской сырой нефти в Индию составили в среднем 1,1 миллиона баррелей в день – самый низкий показатель с ноября 2022 года.

Экономист по сырьевым товарам Capital Economics Хамад Хуссейн считает, что все это заставит Россию делать еще большие скидки на свою нефть, чтобы китайские НПЗ хотя бы частично компенсировали выпадение Индии.

Вместе с тем экономист сомневается, что текущая ситуация уже достаточно критична, чтобы заставить Путина свернуть свою "трехдневную СВО" против Украины.

Мировой рынок нефти: последние новости

Как писал УНИАН, группа стран-экспортеров нефти ОПЕК+ готовится принять важное решение об увеличении добычи нефти с апреля 2026 года в ответ на ожидаемый рост спроса весной и летом.

Решение будет принято на встрече 1 марта с участием ключевых членов картеля. Наращивание добычи позволит таким странам, как Саудовская Аравия и ОАЭ, отвоевать долю рынка, в то время как Россия и Иран сталкиваются с ограничениями из-за санкций.

