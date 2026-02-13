В Китае протестировали собственного 'Каспийского монстра', но очень маленького (фото)

Экранопланы имеют немало преимуществ, но еще больше у них недостатков.

Компания Zhengzhou Haiwang Industrial Co., Ltd. провела испытания нового экраноплана Seagull 002. Об этом сообщил известный исследователь китайской авиатехники RupprechtDeino.

Аппарат может брать на борт до десяти пассажиров и имеет максимальную скорость 200 км/ч.

Основной режим движения Seagull 002 – это полет в нескольких метрах над водой, но при необходимости (например, чтобы обойти препятствие) машина может подняться до 150 метров. Сообщается, что Seagull 002 можно эксплуатировать в морских условиях до 5 баллов.

По данным СМИ, новинку можно использовать как экскурсионный борт, скоростное такси, средство быстрого реагирования при чрезвычайных ситуациях и транспорт для обеспечения товарами отдаленных территорий.

Стоит сказать, что обычные любители авиации не оценили новинку.

"В чем же преимущество такого транспортного средства перед, например, гидросамолетом? Он не летает так быстро и не поднимается так высоко, и не перевозит такой большой вес", – написал один из них, добавив, что китайцы могли просто создать уменьшенную копию своего нового гидросамолета AG600.

Справка УНИАН. Экраноплан – это уникальный аппарат, сочетающий преимущества самолетов и кораблей, двигаясь над поверхностью за счет экранного эффекта. Среди наиболее известных разработок – экспериментальный советский КМ, также известный как "Каспийское морское чудовище".

Среди преимуществ экранопланов – высокая скорость (по сравнению с морскими судами). В то же время, экранопланы имеют немало недостатков, в частности, невозможность полета над неровным рельефом, низкую маневренность и сложность пилотирования.

Новые китайские разработки

Ранее в Китае заметили экраноплан неизвестного типа, который может оказаться прототипом перспективного транспортного средства. Аппарат имеет шасси и в теории способен садиться на твердую поверхность. Известно, что он получил четыре реактивных двигателя, расположенных на верхней части крыла.

Также напомним, что недавно свой первый полет совершил гибридный беспилотный транспортный самолет YH-1000S. Ожидается, что он будет играть важную роль в международной логистике.

