НАТО запускает реформу противовоздушной обороны по урокам войны в Украине, - Bloomberg

Силы альянса будут использовать наземные средства, такие как перехватчики, а также воздушные средства.

НАТО готовит широкую реформу своей системы противовоздушной обороны перед саммитом в июле, с учетом уроков войны в Украине. Об этом сообщили лица, знакомые с ходом обсуждений, для Bloomberg.

По словам собеседников издания, реформа включает структуру НАТО по воздушному патрулированию, которая предусматривает наблюдение за суверенным воздушным пространством в мирное время, и противовоздушную оборону, которая больше сосредоточена на борьбе с вторжениями или атаками ракет и дронов.

"Реакция на вторжение дронов в воздушное пространство Польши в прошлом году вызвала критику, когда для сбивания недорогих беспилотных летательных аппаратов было использовано самое современное оборудование. Правительство в Варшаве обратилось за консультацией к странам НАТО после сбивания дронов, назвав вторжение "актом агрессии" со стороны Москвы", - напомнили в Bloomberg.

После этого инцидента альянс объявил об усилиях по укреплению своего восточного фланга путем устранения пробелов в ПВО и интеграции своего подхода. В прошлом году Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что операция, известная как "Восточный страж", была "совершенно новой оборонной концепцией".

В то же время высокопоставленный военный чиновник НАТО подчеркнул, что обсуждаемая реформа имеет целью сделать миссию постоянной, чтобы быть лучше подготовленными к отражению БПЛА и гиперзвуковых угроз. Для этого силы альянса будут использовать наземные средства, такие как перехватчики, а также воздушные средства.

Как писал УНИАН, ранее Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества. Речь идет, в частности, об усилении противовоздушной обороны.

"Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества - усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом. Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают", - отметили в пресс-службе Минобороны Украины.

В то же время глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что противников вступления Украины в НАТО сейчас меньше, чем когда-либо в истории. По ее словам, в Альянсе всегда существовал круг стран, которые были против вступления Украины, но он постепенно сужается.

"Изменение позиции некоторых стран реально стало веховым. Это такие страны, как Франция, как Германия", - отметила посол.

