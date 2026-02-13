Бруклин Бекхэм готовится заговорить с помощью Меган Маркл, - СМИ

По данным инсайдеров, жена принца сочувствует сыну Бекхэмов.

Меган Маркл якобы пытается организовать интервью между Бруклином Бекхэмом и Опрой Уинфри после громкого семейного скандала, который всколыхнул весь шоу-бизнес.

По информации инсайдеров Radar Online, герцогиня Сассекская выступает в роли неформального посредника за кулисами, пытаясь помочь сыну Дэвида и Виктории Бекхэм донести до мира свою версию событий. Источники утверждают, что Маркл увидела параллели между публичным давлением, которому теперь подвергся Бруклин, и их историей с принцем Гарри:

"С ее точки зрения, он молодой человек, который пытается заявить о себе и защитить свой брак, однако вся эта история быстро обернулась против него. Интенсивность негативной реакции на его заявление на прошлой неделе искренне огорчила ее. Это вернуло воспоминания о критике и враждебности, с которыми она столкнулась, когда впервые высказалась".

Маркл якобы связалась с Бекхэмом в частном порядке, посоветовав ему сосредоточиться на собственном эмоциональном состоянии и не реагировать импульсивно на волну критики. Также она предложила ему формат большого интервью, которое позволит спокойно и полно объяснить свою позицию.

Напомним, интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри стало одним из самых громких медийных событий последних лет и вышло в эфир 7 марта 2021 года.

Разговор был записан после того, как супруги официально отказались от обязанностей старших членов британской королевской семьи и переехали в США, стремясь к большему контролю над собственной жизнью. Во время разговора Меган Маркл заявила о сильном психологическом давлении, с которым столкнулась во время жизни в королевской семье.

