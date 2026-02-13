На украинцев массово подают в суд за неуплату коммунальных услуг, - СМИ

Юристы напоминают, что даже беженцы, находящиеся за границей, не полностью освобождены от обязанностей по содержанию своего жилья на родине.

Коммунальные службы начали массово судиться с гражданами по поводу долгов за предоставленные услуги. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на юристов.

"Сейчас в судах массово начали появляться дела о взыскании задолженности за коммунальные услуги. В значительной степени это обусловлено тем, что в Украине восстановлен ход исковой давности, который снова применяется в обычном режиме, а механизм "замораживания" долгов больше не действует", - рассказала представительница Ассоциации адвокатов Украины, руководитель адвокатского бюро Татьяна Даниленко.

По ее словам, на сегодняшний день от принудительного взыскания долгов по коммуналке освобождены только территории, отнесенные к зоне активных боевых действий. Это послабление не касается территорий с потенциальной угрозой боевых действий.

Вместе с тем юрист рассказала, что для украинских беженцев, временно находящихся за границей, законом предусмотрена возможность существенно уменьшить счета за коммунальные услуги. Для этого гражданин должен подать соответствующее заявление поставщику услуг. Однако это все равно не освобождает владельцев квартир от оплаты отопления, обслуживания внутридомовых сетей и уборки придомовой территории.

Как писал УНИАН, Верховная Рада приняла закон, согласно которому установление тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение временно передается местным органам власти (областным администрациям и Киеву) вместо централизованного регулирования. Эта норма будет действовать до конца военного положения и еще один год после его завершения. Местные власти смогут сами решать, поднимать ли тариф, оставлять его без изменений или компенсировать разницу из бюджета.

После вступления закона в силу Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) будет иметь 90 дней, чтобы предоставить расчеты новых тарифов местным органам для установления. Ранее тарифы на воду в Украине не менялись с 2021 года, и водоканалы настаивают на их пересмотре из-за высоких затрат, хотя правительство просит не повышать тарифы для населения.

