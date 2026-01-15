Grok Илона Маска запретили 'раздевать' реальных людей после волны критики

Пользователи чат-бота могли без каких-либо ограничений изменять фотографии других людей без их согласия прямо в соцсети X.

Компания Илона Маска xAI ограничила работу своего чат-бота Grok после скандала с ИИ-изображениями, запретив пользователям изменять фото других людей без их согласия. Об этом сообщает Business Insider.

Ранее с помощью этой функции пользователи могли генерировать дипфейки, "раздевая" женщин, в том числе несовершеннолетних. Позже xAI ограничила доступ к редактированию фото для большинства пользователей, оставив эту функцию только платным подписчикам.

Ограничения были введены после того, как правительства некоторых стран, включая Индонезию и Малайзию, временно заблокировали доступ к Grok, а правозащитные организации призвали Apple и Google удалить приложения X и Grok из своих магазинов. Европейские и британские регуляторы также усиливают проверку, обсуждая возможные юридические меры.

Видео дня

Сам Маск на фоне критики заявлял, что не знал о случаях генерации сексуализированных изображений несовершеннолетних и подчеркивал, что Grok должен отказываться от незаконных запросов. Grok позиционируется разработчиками как менее ограниченная альтернатива другим ИИ-моделям, таким как ChatGPT, которые имеют строгие фильтры, запрещающие создание откровенного контента.

Тем временем правительственные органы и общественные организации продолжают настаивать на строгом контроле за ИИ-технологиями, особенно там, где они могут использоваться для нарушения частной жизни и эксплуатации людей без их согласия. Власти Калифорнии и других юрисдикций уже работают над тем, чтобы привлечь xAI к ответственности и обеспечить соблюдение законов о защите от злоупотреблений.

Ранее эксперты определили самый точный ИИ с минимумом "галлюцинаций": чат-бот Grok, разработанный Илоном Маском, неожиданно показал наименьший уровень галлюцинаций, тогда как ChatGPT и Gemini оказались внизу рейтинга.

УНИАН писал, что ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: