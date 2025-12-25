Эксперты определили самый точный ИИ с минимумом 'галлюцинаций': это не ChatGPT

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, неожиданно показал наименьший уровень галлюцинаций среди ведущих ИИ-моделей.

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI, неожиданно занял лидирующую позицию в исследовании надежности ИИ-моделей, проведенном в декабре 2025-го года. Напротив, ChatGPT и Gemini оказались внизу рейтинга.

Анализ подготовила аналитическая компания Relum, которая оценила десять ведущих чат-ботов с точки зрения их пригодности для использования в задачах бизнеса. Затем им присваивался балл риска надежности от 0 до 99, причем более высокие баллы указывали на более серьезные проблемы.

Согласно результатам, Grok меньше всего галлюцинировал (то есть выдавал ложные ответы и придумывал факты) – всего на уровне 8%. Для сравнения, у ChatGPT от OpenAi этот показатель составил 35%, а у Google Gemini еще выше – почти 40%. Также высокий уровень ошибок в 27% демонстрирует Microsoft Copilot.

Вплотную к лидеру приблизилась китайская нейросеть DeepSeek, у которой зафиксировали 14% галлюцинаций. Неплохие показатели у Claude – 17% и Perplexety – 13%.

Авторы исследования отметили, что низкий уровень галлюцинаций критически важен для корпоративного использования. Статистика показывает, что более 65% американских компаний уже применяют ИИ чат-боты в повседневной работе.

Зависимость от инструментов ИИ, вероятно, увеличится еще больше, поэтому компаниям придется выбирать нейросетевые модели исходя из того, насколько они надежны и подходят для конкретных бизнес-потребностей, говорится в отчете Relum.

УНИАН писал, что ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

