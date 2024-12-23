По мнению главы X.AI Corp, вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет способности человека намного раньше, чем считают многие. Об этом он заявил в социальной сети X.

По прогнозам Маска, уже к концу 2025 года ИИ превзойдет интеллект любого человека и, возможно, всех людей к 2027–2028 году. При этом ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых к 2030 году.

Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100% — написал глава Tesla, SpaceX и Twitter.

Как известно, Маск стоял у самых истоков OpenAi, компании-разработчика ChatGPT, став соучредителем еще в далеком 2015 году. Но уже в 2018-м был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов.

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При этом миллиардер не раз заявлял об опасностях, которые представляет собой ИИ, и вместе с сооснователем Apple Стивом Возняком был среди более чем тысячи технологических экспертов, которые призвали приостановить разработку ИИ, чтобы он не представлял риска для человечества.

Причем в прошлом году Маск создал новую компанию X.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта. Первой их разработкой стал разговорный чат-бот Grok, который выдает ответы на текстовые запросы немного быстрее, чем ChatGPT 4o, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом.

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных обновлений: в начале декабря OpenAI выпустила свою самую мощную и самую дорогую версию ChatGPT, а "ветераны" Android объявили о создании новой ОС для управления агентами ИИ.

Меж тем бывший главный научный сотрудник и соучредитель OpenAI Илья Суцкевер запустил стартап для создания "безопасного суперинтеллекта", назвав это "самой важной технической проблемой нашего времени".

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