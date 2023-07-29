К стартовой площадке спутник доставил украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан".

Ракета-носитель компании SpaceX Falcon Heavy подняла в небо огромный спутник связи Jupiter 3. Запуск состоялся со стартовой площадки компании в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде NASA и транслировался в соцсетях.

Спутник сверхвысокой плотности следующего поколения Jupiter 3, изготовленный Maxar, весит более девяти метрических тонн. По размерам его можно сравнить с автобусом.

Ожидается, что новый спутник удвоит мощность парка спутников Jupiter телекоммуникационной компании Hughes и обеспечит беспроводное подключение к Интернету в Северной и Южной Америке.

Для ракеты-носителя Falcon Heavy этот взлет стал третьим за этот год и седьмым в истории. А для SpaceX это 51-я за этот год миссия на орбите.

Роль Украины в запуске сверхтяжелого спутника Jupiter 3

Jupiter 3 – самый тяжелый коммерческий спутник в истории, и его успешный запуск требовал немалых усилий.

В частности, как рассказали в Hughes, проблемой стала транспортировка спутника с завода компании Maxar в Пало-Альто (штат Калифорния, США) к месту запуска – на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида).

С этой задачей справился украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан", специализирующийся на перевозке крупногабаритных грузов.

Для загрузки спутника в грузовое отделение самолета была построена специальная рампа.

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