В космосе разворачивается военное противостояние между несколькими странами, считают некоторые аналитики.

США успешно отправили на орбиту новый военный спутник, который будет выполнять некую секретную миссию. Об этом сообщает профильное издание Space.com.

Военный спутник был запущен с помощью сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy, разработанной компанией SpaceX под руководством Илона Маска. В пресс-релизе, отосланном средствам массовой информации, Пентагон сообщил, что помимо спутника военной связи на орбиту было отправлено еще 5 комплектов груза.

Заявляется, что военный спутник будет располагаться на высоте около 35 тысяч километров. На него возложена секретная миссия Космических сил США, в контексте которой упоминаются такие страны как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Видео дня

По данным журналистов, новый американский спутник будет отслеживать активность военных спутников вышеупомянутых стран.

Сам запуск Falcon Heavy состоялся в ночь на понедельник из космического центра во Флориде. Два боковых ускорителя после отработки своей ступени успешно приземлились на специальной площадке космодрома.

Космические запуски SpaceX

Falcon Heavy — сверхтяжёлая ракета-носитель, разработанная и производимая американской компанией SpaceX. Наряду с ракетой Falcon 9 стала одним из основных средств доставки грузов в околоземное космическое пространство.

В начале года ракета Falcon 9 вывела на орбиту украинский спутник, разработанный Киевским политехническим университетом. Спутник необходим для проведения научного эксперимента по исследованию эффективности работы тепловых труб различных конструкций в космических аппаратах.

В то же время компания SpaceX наращивает темпы вывода на орбиту спутников системы Starlink. Для этих целей используются ракеты Falcon Heavy.

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