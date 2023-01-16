США успешно отправили на орбиту новый военный спутник, который будет выполнять некую секретную миссию. Об этом сообщает профильное издание Space.com.
Военный спутник был запущен с помощью сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy, разработанной компанией SpaceX под руководством Илона Маска. В пресс-релизе, отосланном средствам массовой информации, Пентагон сообщил, что помимо спутника военной связи на орбиту было отправлено еще 5 комплектов груза.
Заявляется, что военный спутник будет располагаться на высоте около 35 тысяч километров. На него возложена секретная миссия Космических сил США, в контексте которой упоминаются такие страны как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.
По данным журналистов, новый американский спутник будет отслеживать активность военных спутников вышеупомянутых стран.
Сам запуск Falcon Heavy состоялся в ночь на понедельник из космического центра во Флориде. Два боковых ускорителя после отработки своей ступени успешно приземлились на специальной площадке космодрома.
Космические запуски SpaceX
Falcon Heavy — сверхтяжёлая ракета-носитель, разработанная и производимая американской компанией SpaceX. Наряду с ракетой Falcon 9 стала одним из основных средств доставки грузов в околоземное космическое пространство.
В начале года ракета Falcon 9 вывела на орбиту украинский спутник, разработанный Киевским политехническим университетом. Спутник необходим для проведения научного эксперимента по исследованию эффективности работы тепловых труб различных конструкций в космических аппаратах.
В то же время компания SpaceX наращивает темпы вывода на орбиту спутников системы Starlink. Для этих целей используются ракеты Falcon Heavy.