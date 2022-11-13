Едва ли не самая большая ценность базы "Антонова" - лаборатория, где тестируют все оборудование "Руслана".

Россияне разрушили аэродром в Гостомеле, там уничтожили самый большой самолет в мире "Мрию", серьезно повредили два самолета-великана – "Руслан" и "Антей" и еще несколько меньших судов.

Но авиакомпания "Авиалинии Антонова" все равно активно летает по всему миру, выполняя сверхсложные перевозки, говорится в сюжете ТСН.

Так, журналисты ТСН попали на базу "Антонова" в немецком Лейпциге. Корреспондент рассказал, что к тому времени туда еще не попадало ни украинское ТВ, ни зарубежное.

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"База Антонова в аэропорту Лейпцига такая большая, что туда лучше ехать автобусом. Сейчас там четыре "Руслана", одно судно с названием Херсона", - рассказывает журналист.

Едва ли не самая большая ценность базы "Антонова" - лаборатория, где тестируют все оборудование "Руслана". Инженеры "Антонова" чуть ли не из огня вытащили это оборудование, когда россияне уничтожали аэродром в Гостомеле.

Эту базу в Лепциге начали строить в 2019 году. Теперь Лейпциг - главный филиал "Антонова". Работа там не утихает и ночью. Работники признаются, что им всем очень хочется прилететь домой - хоть в разрушенный, но такой родной Гостомель.

Атака России на аэродром "Гостомель"

27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт "Гостомель" под Киевом был сожжен один из крупнейших и самых мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Россияне "продырявили" все самолеты на аэродроме "Гостомеля". Они продолжали стрелять уже по уничтоженной "Мрие". Поврежден и фюзеляж Ан-22 "Антей". Под удар попал и один из самолетов Ан-124-100 "Руслан". Повреждение получил и опытный образец Ан-132D. А самолеты "технического флота" "Авиалиний Антонова" – Ан-26 и Ан-74Т – буквально сожжены дотла.

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