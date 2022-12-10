Вне зависимости от масштабов обновления игнорировать их не рекомендуется.

Обновление операционной системы Android – важный процесс, который позволяет исправить множество проблем в работе вашего смартфона, а также привносит новые возможности и лучшую оптимизацию. От простого изменения дизайна интерфейса до закрытия дыр в защите, которые могут способствовать утечке персональных данных пользователя.

Как правило, бесполезных обновлений не бывает, поскольку каждое из них – это улучшение существующей версии системы. Даже если разница не заметна на первый взгляд, поверьте, она есть и может в дальнейшем спасти как ваши данные, так и в целом смартфон.

Как обновить Android автоматически

По умолчанию все телефоны на Android проверяют наличие актуальных обновлений. Регулируется эта функция специальной галочкой. Проверить, включена ли она, можно по пути:

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"Система" → "Об устройстве" → "О телефоне" → "Версия MIUI".

Путь может варьироваться в зависимости от производителя смартфона, однако его логическая составляющая остается неизменной.

Если производитель выпустит свежий апдейт, высветится уведомление. Вам нужно лишь нажать по всплывающему уведомлению и подтвердить действие. В случае, когда подтверждения долго нет, смартфон обновится самостоятельно, пока вы им не будете пользоваться. Обычно такой процесс происходит ночью.

Как обновить Android вручную

В случаях, когда рассылка обновлений версии операционной системы по каким-то причинам задерживается, его можно установить в ручном режиме. Проверить наличие обновления можно по тому же пути:

"Система" → "Об устройстве" → "О телефоне" → "Версия MIUI".

Подчеркнем, что разные устройства имеют свой путь к проверке обновлений, который, впрочем, очень похож у всех моделей смартфонов. Когда откроется соответствующее окно, нажмите на проверку, подождите немного и обновитесь в ручном режиме, если установка прошивки доступна.

Пару важных моментов

Стоит помнить, что для начала установки обновления Android аккумулятор вашего смартфона должен быть заряжен более чем наполовину, а у некоторых производителей – не менее чем на 80%.

Загрузку обновления рекомендуется осуществлять через Wi‑Fi, поскольку прошивка может весить несколько гигабайт и потратить таким образом весь мобильный Интернет.

Во время установки смартфон лучше не трогать – тогда все пройдет быстро, гладко и без проблем. Бывают случаи, когда прерванный процесс обновления негативно сказывался на работе смартфона.

Ранее УНИАН делился советами, как ускорить процесс печати на смартфоне. Ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему по умолчанию.

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