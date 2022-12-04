Redmi Note 11T Pro – лучший бюджетный смартфон на данный момент.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Данные были взяты за ноябрь 2022 года.

Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и ее суббренд Redmi.

Redmi Note 11T Pro – лучший бюджетный смартфон на данный момент

В диапазоне цен от $0 до $300 первое место занял Redmi Note 11T Pro. У аппарата 6.6-дюймовый экран, чипсет MediaTek Dimensity 8100 и батарея на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

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Сразу за ним идет Motorola Edge S30. Замыкает тройку недорогой OnePlus Ace Racing Edition в дизайне флагманского OnePlus 10 Pro.

Среди смартфонов стоимостью до $450 лидер – Motorola Edge X30. Несмотря на статус "середняка", он может похвастаться селфи-камерой с рекордным разрешением 60 Мп. Также есть поддержка 8K-съемки и записи замедленного видео в 960 fps.

Ступенью ниже разместился Lenovo Legion Y70. iQOO Neo7 замыкает тройку.

Nubia Z40S Pro – лучший бюджетный флагман, который можно купить в 2022

Среди моделей в ценовом диапазоне $450-600 лучшим считается Nubia Z40S Pro, который выделяется на фоне конкурентов своими фотовозможностями. Кроме того, это первый коммерческий смартфон на Android с поддержкой магнитной зарядки.

Также в топе нашлось место OnePlus Ace Pro и vivo X90.

Среди более дорогих смартфонов ($600-$750) выделяется камерафон Xiaomi 12S Pro, фишкой которого стала основная камера сразу с тремя сенсорами по 50 Мп – главный сенсор дополнен датчиком с углом 115 градусов и телевиком.

Второе и третье место разделили между собой модели линейки Asus Rog Phone 6 – Dimensity Edition 1 и Tencent Edition.

Лучший из лучших – Red Magic 7S Pro

И наконец в рейтинге самых дорогих смартфонов ценой выше 750 долларов первое место принадлежит игрофону Red Magic 7S Pro, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

Ступенью ниже разместился OPPO Find X5 Pro. Третье место досталось Xiaomi 12S Ultra.

Ранее в Google рассказали о полезных функциях, которые появятся на Android-устройствах до конца 2022. Среди них – новые стили в редакторе коллажей, режим для чтения, шеринг ключей от автомобилей и другое.

К слову, если вы недавно обзавелись новеньким Android-смартфоном, УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки. Потратьте немного времени, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом.

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