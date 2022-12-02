Среди них – новые стили в редакторе коллажей, режим для чтения, шеринг ключей от автомобилей и другое.

Компания Google анонсировала много крупных нововведений, которые станут доступны пользователям Android-устройств в ближайшие недели, как раз к праздничному сезону.

Среди них – новые стили в редакторе коллажей, режим для чтения, шеринг ключей от автомобилей и другое. Об этом говорится в блоге компании.

Трансляция для просмотра на Google TV

Теперь приложение позволяет транслировать на нужный телевизор выбранный со смартфона контент одним касанием. Сам телефон можно использовать в качестве пульта дистанционного управления.

Новый режим чтения на Android

Он предлагает специальные возможности для лучшего чтения. Можно настроить контрастность, размер и тип шрифта, а также опцию синтеза речи.

Виджет для поиска в YouTube

Позволяет получить доступ к ленте и избранным видео прямо с главного экрана.

Поддержка цифровых ключей для автомобилей

Совместимые цифровые ключи от автомобиля теперь можно передавать на другие телефоны Google Pixel или iPhone через приложение Wallet.

Также Google обновила приложение Google Keep для Wear OS и добавила поддержку голосового запуска тренировки в Adidas Running через "Google Ассистента".

Все эти нововведения начнут рассылать на Android-устройства волнами в ближайшие недели. Первыми их получают владельцы смартфонов Pixel.

Ранее в Google вслед за Apple подвели итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения в цифровом сервисе Google Play. В 2022 году лучшим приложением стал ИИ-генератор картинок Dream, лучшей игрой – Apex Legends Mobile.

К слову, если вы недавно обзавелись новеньким Android-смартфоном, УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки. Потратьте немного времени, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом.

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