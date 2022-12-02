Компания Google анонсировала много крупных нововведений, которые станут доступны пользователям Android-устройств в ближайшие недели, как раз к праздничному сезону.
Среди них – новые стили в редакторе коллажей, режим для чтения, шеринг ключей от автомобилей и другое. Об этом говорится в блоге компании.
Трансляция для просмотра на Google TV
Теперь приложение позволяет транслировать на нужный телевизор выбранный со смартфона контент одним касанием. Сам телефон можно использовать в качестве пульта дистанционного управления.
Новый режим чтения на Android
Он предлагает специальные возможности для лучшего чтения. Можно настроить контрастность, размер и тип шрифта, а также опцию синтеза речи.
Виджет для поиска в YouTube
Позволяет получить доступ к ленте и избранным видео прямо с главного экрана.
Поддержка цифровых ключей для автомобилей
Совместимые цифровые ключи от автомобиля теперь можно передавать на другие телефоны Google Pixel или iPhone через приложение Wallet.
- Также Google обновила приложение Google Keep для Wear OS и добавила поддержку голосового запуска тренировки в Adidas Running через "Google Ассистента".
- Все эти нововведения начнут рассылать на Android-устройства волнами в ближайшие недели. Первыми их получают владельцы смартфонов Pixel.
Ранее в Google вслед за Apple подвели итоги уходящего года, выбрав лучшие игры и приложения в цифровом сервисе Google Play. В 2022 году лучшим приложением стал ИИ-генератор картинок Dream, лучшей игрой – Apex Legends Mobile.
К слову, если вы недавно обзавелись новеньким Android-смартфоном, УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки. Потратьте немного времени, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом.