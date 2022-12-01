При этом ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему по умолчанию.

Общение при помощи различных приложений на смартфоне стало одним из главных способов передачи информации в современном мире. За счет комфорта, простоты и скорости доставки сообщений коммуникация через мессенджеры становится все более и более популярной.

Умение быстро печатать при этом считается ключевым, особенно в современных реалиях. О том, как ускорить процесс печати на смартфоне и какие полезные советы для увеличения скорости набора сообщений существуют, и поговорим ниже.

Настройте автокоррекцию и предиктивный набор

Стандартная коррекция текста в Android и iOS уже сама по себе существенно упрощает и ускоряет набор сообщений. При этом не многие пользователи знают, что данную систему можно дополнительно настроить для более эффективной работы.

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В Android для этого следует перейти в "Настройки" → "Язык и ввод" → "Gboard" → "Исправление текста"

Тут отображаются все основные настройки по автоматической корректировки текста при наборе. Большинство из них работает по умолчанию, поэтому некоторые функции, которые мешают быстрой печати, можно смело отключить. Внимательно изучите список и оставьте только то, что вам необходимо.

В "яблочных смартфонах" не так много возможностей настроить эту систему под себя. Впрочем, что-то все же можно сделать. Зайдите в "Настройки" → "Основные" → "Клавиатура".

Тут можно отключить не нужные тумблеры и подстроить процесс печати сообщений индивидуально под себя. Так, если предиктивный набор только сбивает с толку, а автокоррекция замедляет набор – смело отключайте их.

Используйте непрерывный набор

Android-юзеры могут в разы ускорить скорость печати, активировав функцию непрерывного набора. Она позволяет вводить слова, не отрывая пальца от клавиатуры. При этом пробелы будут ставиться автоматически после того, как вы закончите вводить слово и поднимите палец с клавиатуры.

На iPhone, чтобы активировать этот функционал, нужно установить стороннюю клавиатуру. Такой инструмент может значительно ускорить процесс печати для опытных пользователей.

Задайте собственные текстовые сокращения

И Android, и iOS умеют запоминать заданные пользователем сокращения и вводить на основе них целые слова или даже фразы.

Для того, чтобы задать такие кодовые символы в Android, необходимо в настройках найти пункт "Язык и ввод", а там "Пользовательский словарь". Нажимаем кнопку "Добавить" и вводим полную фразу, а потом сокращение, которое ее вставляет.

На iPhone аналогичное меню находится в разделе "Настройки" → "Основные" → "Клавиатура" → "Замена текста". Тут добавление осуществляется за счет "Плюса" в верхнем углу экрана.

Попробуйте другую клавиатуру

В магазинах App Store и Google Play есть куча альтернативных клавиатур, которые сочетают в себе лучшие функции и значительно повышают комфорт и скорость печати.

Преимущества использования таких надстроек очевидны: можно пользоваться более современным инструментом, который постоянно обновляется и улучшается. Разработчики постоянно привлекают новую аудиторию к своим продуктам, а потому сторонние клавиатуры точно будут эффективны.

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Воспользуйтесь диктовкой

Современные инструменты для преобразования речи в текст стали очень точными и быстрыми. Поэтому, для более быстрой печати всегда можно надиктовать текст в смартфон, он его автоматически обработает, переведет в текст и уже потом отправит его собеседнику.

Очень удобная функция, если нужно набрать большой по объему текст. Активируется она при помощи иконки микрофона на всех стандартных клавиатурах.

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