Тогда ещё молодой Пэт Гелсингер выкрутился перед одним из основателей Intel.

Бывший гендиректор Intel Пэт Гелсингер рассказал забавную историю о том, как его инициалы оказались на кремниевой подложке процессора Intel 386, который компания выпустила в 1985 году.

По правилам того времени подобные подписи инженеров были под строгим запретом, но молодой Гелсингер, которому тогда было около 25, сумел выкрутиться перед одним из основателей Intel Энди Гроувом.

Как Гелсингер вспомнил у себя в LinkedIn, команда архитекторов и инженеров сидела в переговорке над гигантским распечатанным планом кристалла, настолько увеличенным, чтобы можно было разглядеть каждую деталь будущего i386. Всё шло своим чередом, пока в комнату не вошёл Гроув, которого сам Гелсингер и пригласил, гордясь прогрессом команды.

Гроув внимательно рассматривал схему, и все ждали, что он вот-вот найдёт что-то, что ему не понравится. И он нашёл - на увеличенном макете виднелись две буквы: PG. Гроув спросил: "Что это?". Все ожидали вспышки его непростого характера.

Гелсингер вспоминает, что в тот момент просто решил рискнуть и выдал длинную, абсолютно бессмысленную речь про "эксперименты с конфигурацией субстратных контактов для оптимального отвода утечек тока", главное было говорить уверенно и серьёзно. Сам он понимал, что несёт полную чушь, а коллеги, по его словам, уже мысленно хоронили его карьеру.

Но Гроув лишь сказал: "Ладно", - и пошёл дальше по схеме. Так инициалы PG оказались выгравированы на каждом процессоре 386, который Intel когда-либо выпустила.

Позже Гелсингер повторил трюк и на процессоре i486 - там рядом с "PG" можно найти ещё и "JR" - подпись другого архитектора, Джона Х. Крофорда, которого в команде звали "Johnny Reb".

