Дженнифер Свеберг-Йен очень не нравится концепт "deus ex machina".

Главный сценарист Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Свеберг-Йен рассказала, что команда Sandfall Interactive старалась не допустить сюжетных решений в духе deus ex machina, когда персонажи внезапно решают безвыходную ситуацию с помощью ранее не упомянутой способности или случайного совпадения.

В интервью каналу Lits Play Свеберг-Йен отметила, что подобные ошибки часто связаны с так называемым power creep - постепенным ростом силы героев без чётких ограничений:

"Если заранее не определить границы способностей персонажа, то можно столкнуться с ситуацией, когда игроки начинают спрашивать: "А почему он просто не сделал это раньше?"".

По её словам, сценаристы активно обсуждали эту проблему во время работы над Expedition 33. При этом важно было сохранить баланс между логикой повествования и свободой игрового процесса: "Мы хотели, чтобы геймплейная команда имела полную свободу в создании умений и навыков. Думаю, им удалось добиться отличного результата".

Видео дня

Свеберг-Йен подчеркнула, что в RPG подобные вопросы особенно критичны, ведь герои постоянно получают новые способности. Чтобы избежать нелогичных решений, сюжет Clair Obscur: Expedition 33 был выстроен так, чтобы развитие персонажей органично вписывалось в историю, а не выглядело как внезапное чудесное спасение.

Ранее мы рассказывали, что стартовало голосование за звание лучшей игры 2025 года, и у Clair Obscur: Expedition 33 больше всего номинаций.

Вас также могут заинтересовать новости: