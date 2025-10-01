Всего Bloober Team сейчас разрабатывает 7 проектов.

Bloober Team перевела ремейк Silent Hill в активную стадию разработки. Об этом студия рассказала в рамках недавней сессии вопросов и ответов с инвесторами.

Над игрой работает одна из внутренних команд Bloober Team, тогда как вторая занята таинственным проектом, о котором пока ничего не известно. Параллельно студия курирует ещё пять игр во вторичных партнёрских коллаборациях.

Помимо этого разработчики поделились свежей статистикой по Cronos: The New Dawn. Релиз принес около 200 тысяч проданных копий, при этом основную аудиторию обеспечила Playstation. В Bloober Team считают старт удачным, хотя и видят, куда ещё можно расти.

Новая основная часть серии Silent Hill f, напомним, стал рекордным релизом для всей серии - миллион копий всего за день и высокие оценки критиков.

Ранее мы рассказывали, что Konami случайно раздала бонусы за предзаказ Silent Hill f обычным игрокам. В то же время фанаты просят студию заняться техническим состоянием игры.

Кроме того, недавно стало известно, когда хоррор "Сайлент Хилл 2" выйдет в украинский прокат. Экранизация покажет события второй части.

