Cronos: The New Dawn готовится к релизу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series в этом году. Подтверждены украинские субтитры.

Польская студия Bloober Team, известная по недавнему ремейку Silent Hill 2, в рамках Future Games Show 2025 показала свежие кадры своего нового проекта – Cronos: The New Dawn. Также авторы раскрыли некоторые подробности.

Cronos: The New Dawn – это сурвайвал-хоррор от 3-го лица с путешествиями во времени. В студии говорят, что, помимо прочего, вдохновлялись фильмом "Нечто" Джона Карпентера, немецким сериалом "Тьма", серией Dead Space и немного Dark Souls, в плане сложности.

Протагонист игры Путешественник – один из членов одноименной группы, которую описывают как "дайверов во времени". Таких ребят отправляют на руины человеческой цивилизации. Цель – найти важных людей из прошлого и с помощью особого инструмента собрать их сущности.

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По сюжету Cronos: The New Dawn мир встретил свой "конец" в 80-х годах, после чего образовалась пустошь, населенная чудовищными существами, известными как "Сироты". Это остатки человечества, и они могут принимать различные формы, каждая из которых обладает уникальными способностями.

Геймплей тоже завезли – по словам разработчиков, игра не будет легкой прогулкой. В боях придется использовать весь свой арсенал и быстро принимать решения.

Cronos: The New Dawn выйдет в 2025 году на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series. Подтверждены украинские субтитры.

По слухам, Bloober Team уже работает над переизданиями первой и третьей Sillent Hill. Сама же Konami делает Silent Hill f – первую за много лет новую часть культовой серии.

А меж тем в Steam обновился рейтинг самых ожидаемых игр. Прямо сейчас ПК-геймеры больше всего ждут Hollow Knight: Silksong, которая может никогда и не выйти.

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