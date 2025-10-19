Оказывается, найти правообладателей старых проектов не так просто.

Один из работников GOG рассказал, как иногда бывает трудно выставить старую игру на продажу в рамках программы GOG Preservation Program.

По словам старшего менеджера по развитию бизнеса GOG Марчина Пачински, компания регулярно сталкивается с запутанными юридическими и техническими барьерами, из-за которых процесс "воскрешения" старых игр превращается в детектив.

В подкасте The Game Business Show Пачински рассказал, что команда GOG, занимающаяся программой по сохранению классики, не ожидала такого уровня сложности: "Это оказалось куда труднее, чем мы думали. Историй вокруг прав на старые игры столько, что из них можно было бы написать книгу".

Одна из таких историй о британце, который унаследовал права на несколько игр и не знал об этом. Для его поисков даже пришлось нанять частного детектива:

"Этот человек просто исчез из сети. Мы наняли кого-то в Великобритании, чтобы его найти. Он жил без телефона, без интернета - и не подозревал, что владеет правами на игры. Они просто достались ему в наследство".

По словам представителя GOG, встречаются и куда более прозаичные случаи: у некоторых студий все документы сгорели в пожаре, другие перестали существовать задолго до цифровой эпохи, и найти юридических наследников их игр практически невозможно.

Пачински подчеркнул, что даже если вопрос с правами удаётся решить, впереди остаются чисто технические проблемы, вроде несовместимости кода с современными системами.

Ранее мы рассказывали, что легендарный масштабный мод для S.T.A.L.K.E.R. официально вышел в GOG. Для запуска S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly в библиотеке должна быть оригинальная "Зов Припяти".

