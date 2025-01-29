Ранее официально игры было не купить.

Классические хорроры Dino Crisis и Dino Crisis 2, ранее доступные на ПК только в виде старых физических релизов, теперь официально вышли в цифровом формате в GOG.

Capcom обновила игры, обеспечив поддержку современных ПК и добавив несколько улучшений. Теперь они включают новые параметры рендеринга, обновленный DirectX-рендерер, поддержку современных геймпадов, стабильную работу видеороликов, облачные сохранения и исправления багов.

Первая часть Dino Crisis получила увеличенное разрешение рендеринга вплоть до 4K и 32-битную глубину цвета.

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В Dino Crisis 2 улучшили рендеринг предметов и проработку тумана, а также добавили режимы Easy, Dino Colosseum и Dino Duel.

Обе игры стали частью GOG Preservation Program, инициативы, запущенной в ноябре прошлого года для сохранения классических игр в рабочем состоянии на современных ПК.

Ранее мы рассказывали, что редактор The Verge Том Уоррен подтвердил, что ремейк TES IV: Oblivion выйдет в начале лета этого года. Этот год станет невероятным для Microsoft, считает журналист.

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