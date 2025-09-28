Релиз Possessor(s) запланирован на 11 ноября.

Студия Heart Machine, известная по инди Hyper Light Drifter, выпустила новый трейлер Possessor(s), в котором назвала дату релиза своей следующей игры. Метроидвания выйдет 11 ноября, всего через полтора года после анонса в июне 2024 года.

Игра предложит динамичные бои с акцентом на парировании, комбо и схватки с непростыми боссами. Разработчики вдохновлялись механиками файтингов, а в качестве оружия герои используют привычные предметы вроде гитары, хоккейной клюшки или даже компьютерной мыши, но только наделённые силой демонического вторжения.

Отдельный упор сделан на атмосферу разрушенного города. Как и в Hollow Knight, окружение здесь важная часть повествования, а не просто фон для платформинга. Сюжет подан в духе аниме 2000-х и обещает мрачную и эмоциональную историю.

