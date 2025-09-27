Топовая модель обойдётся в 40 тысяч гривень.

ASUS и Microsoft объявили цену на новые портативные консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Обе модели поступят в продажу 16 октября, а предзаказы уже открыты в десятках стран, включая Украину.

Базовая ROG Xbox Ally оценена в 30 тысяч гривень и получила процессор AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ LPDDR5-6400 и SSD на 512 ГБ. Версия ROG Xbox Ally X стоит около 40 тысяч гривень и предлагает более мощный чип Ryzen IA Z2 Extreme, 24 ГБ LPDDR5X-8000, SSD на 1 ТБ и увеличенный аккумулятор.

Обе консоли оснащены 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080p, частотой 120 Гц и поддержкой VRR. Как и предыдущие устройства серии ROG Ally, это фактически портативные ПК на Windows, но теперь с отдельным "Xbox-режимом", который запускается без полной загрузки Windows и обещает более стабильную производительность.

Microsoft также подтвердила запуск программы Handheld Compatibility Program, аналогичной Steam Deck Verified. Игры получат два статуса: Handheld Optimized (готовы к запуску без настроек) и Mostly Compatible (потребуют минимальных правок параметров).

Ранее мы рассказывали, что Xbox настаивает, что их портативная консоль - это прорыв, но игроки с этим не согласны. Многие считают, что Xbox Ally это просто портативка от ASUS с Game Pass.

