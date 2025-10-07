Компания напомнила, что они заключили соглашение с AMD на разработку устройств.

В последнее время ходит много слухов о том, что Microsoft пока не уверена, будет ли она делать следующее поколение Xbox. В итоге дошло до того, что компания выступила с заявлением, опровергающее эту информацию.

Компания выпустила заявление для Windows Central, подтвердив, что активно работает над новым поколением устройств под брендом Xbox, основанных на железе AMD:

"Мы продолжаем инвестировать в собственные консоли и устройства, спроектированные и произведённые Xbox. Подробнее об этом можно узнать в нашем соглашении с AMD".

Ранее в сети появились предположения, что повышение цен на Game Pass может быть частью стратегии по сворачиванию игрового направления. Однако Microsoft напомнила о заключённом летом партнёрстве с AMD, в рамках которого планируется выпуск нового поколения консолей Xbox.

Как говорила президент Xbox Сара Бонд, компании заключили стратегическое многолетнее соглашение о совместной разработке процессоров для будущих устройств, как для домашних консолей, так и для портативных решений.

AMD создаст кастомные чипы для обеих платформ, сохранив обратную совместимость с архитектурой Scarlett, используемой в Xbox Series.

Ранее инсайдер рассказал, почему Xbox отменила свою оригинальную портативную консоль. Компания не смогла договориться с AMD.

