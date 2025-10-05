Тем временем до анонса консолей следующего поколения остаётся около года.

На фоне повышения цен на Xbox Game Pass на 50% появились слухи, что Microsoft может кардинально изменить стратегию своего игрового подразделения.

По данным инсайдера SneakersSO, известного утечками планов Microsoft по выпуску игр на других платформах, компания "не столь уверена" в выпуске следующего поколения Xbox, как раньше.

По его словам, планы по запуску производства новой консоли, которые ранее считались вполне конкретными, теперь висят в воздухе. Первоначально старт производства планировался на 2026 год, а релиз - на 2027-й, но теперь Microsoft якобы сомневается, стоит ли продолжать этот курс.

Источник утверждает, что компания всё больше сосредотачивается на издании игр и облачных сервисах, делая ставку на прибыльные франшизы вроде Call of Duty, Minecraft, World of Warcraft, Candy Crush и Forza Horizon.

Главной площадкой бренда Xbox может стать xCloud, а Game Pass - "точкой входа" в облачный гейминг. Это также может привести к дальнейшему росту цен подписки.

При этом ранее компания обещала, что новое поколение Xbox станет самым мощным скачком в истории, а в июне подписала многолетнее соглашение с AMD о создании новых игровых устройств, включая консоли.

Конечно, это всё слухи, но известный журналист The Verge Том Уоррен отметил, что инсайдер SneakersSO действительно знаком с планами Microsoft в игровой сфере.

Ранее мы рассказывали, что Xbox подняла стоимость Game Pass из-за Call of Duty в подписке. Из-за Call of Duty в Xbox Game Pass компания потеряла около 300 миллионов долларов, говорят в Bloomberg.

