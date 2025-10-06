Компания не смогла договориться с AMD.

По слухам, Microsoft отменила выпуск портативной консоли Xbox из-за слишком высоких требований AMD к минимальному заказу. Об этом сообщил известный инсайдер Kepler L2 на форуме NeoGAF.

По его данным, AMD требовала от Microsoft обязательство на производство более 10 миллионов устройств, чтобы оправдать расходы на разработку нового специализированного чипа. Но компания не захотела идти на такой риск, особенно учитывая, что Steam Deck продалась примерно тиражом в 5 миллионов штук, а ASUS ROG Ally - не более 2 миллионов.

Консоль так и не была официально анонсирована, и вряд ли Microsoft когда-либо прокомментирует её отмену. Тем более, в последнее время компания всё чаще делает ставку на сторонние платформы и сервисы, а не на выпуск собственных консолей.

Руководители Microsoft не раз намекали, что подобное устройство действительно разрабатывалось, но теперь стратегия компании, похоже, смещается в сторону сотрудничества с другими брендами. Главный фокус сейчас это ROG Xbox Ally, портативка, релиз которой запланирован на 16 октября.

Ранее мы рассказывали, что стали известны цены портативных консолей ROG Xbox Ally. Топовая модель обойдётся в 40 тысяч гривень.

