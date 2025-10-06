Разработкой занималась The Coalition, разработчики Gears.

Microsoft в начале 2010-х пыталась создать собственный аналог Uncharted, но проект так и не дошёл до релиза. Об этом рассказал игровой исследователь Лиам Робертсон из Did You Know Gaming?, сославшись на бывших сотрудников компании.

По его словам, над игрой под рабочим названием Project Ranger работала студия Black Tusk Studios, студия, что позже стала известна как The Coalition, создатели Gears 5.

Проект задумывался как смесь экшена и шпионского триллера, вдохновлённая Uncharted и фильмами вроде "Миссия невыполнима". Главного героя, по имени Коул, должен был сыграть актёр Лиам МакИнтайр, ныне он озвучивает Росомаху в Marvel’s Wolverine.

Игра даже мелькала на одной из презентаций Xbox на E3, но вскоре разработку свернули. Причиной стали творческие разногласия и смена приоритетов внутри Microsoft - студии поручили работать над серией Gears of War.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Days Gone могли работать над новой частью Uncharted, но игру отменили. На это намекает профиль LinkedIn одного из разработчиков Bend Studio, в котором указано, что студия работала над воскрешением одной из франшиз Naughty Dog.

