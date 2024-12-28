"Эта работа значительно повысила стандарты качества в производстве игр."

Генеральный директор Playstation Хермен Халст рассказал об уникальном вкладе серии Uncharted от студии Naughty Dog в развитие игровой индустрии. Руководитель подчеркнул, что именно эта франшиза задала высокую планку качества для игр на всех уровнях, от сюжета до визуальной части.

Об этом Халст поведал журналистам Famitsu, подчеркнув, что до выхода Uncharted у каждой игры были свои сильные стороны, но творение Naughty Dog объединило их в одном проекте, тем самым изменив общий подход к разработке. Он заметил:

"Когда мы увидели Uncharted, мы поняли, что эта игра фундаментально изменит само понятие геймдизайна".

По словам Халста, успех Uncharted сказался не только на играх самой Playstation, но и на всей индустрии. Высокое качество постановки, кинематографический стиль и невероятный уровень детализации привели к тому, что каждая следующая AAA-игра стала стремиться к аналогичным стандартам. В результате многие проекты Sony получили более кинематографичный формат, унаследовав ключевые особенности подхода Naughty Dog.

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Несмотря на то, что серия Uncharted в последнее время находится на паузе, поклонники продолжают надеяться на возвращение Натана Дрейка и его друзей.

Ранее мы рассказывали, что изначально Кодзима хотел избегать длинных катсцен в своих играх.

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