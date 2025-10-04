По словам Лины Хан, проблемы начались после покупки Microsoft Activision Blizzard.

На фоне массовых увольнений и роста цен в экосистеме Xbox бывшая глава Федеральной торговой комиссии США Лина Хан напомнила, что именно такого исхода регулятор и опасался, когда пытался заблокировать покупку Activision Blizzard.

Как написала Хан у себя в X, после сделки Microsoft резко повысила цены и начала сокращать сотрудников - пострадали и игроки, и разработчики: "Мы видим это снова и снова: чем крупнее компании, тем меньше им есть дело до последствий".

FTC ещё в 2022 году предупреждала, что сделка может существенно сократить конкуренцию и способствовать монополизации игрового рынка. Но Microsoft и Activision тогда уверяли, что слияние принесёт пользу потребителям и сотрудникам. В итоге сделку всё равно закрыли в октябре 2023 года, несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства.

С тех пор прогнозы Хан сбылись - несколько волн увольнений, отмена проектов, закрытие студий, и теперь ещё одно повышение цен на Game Pass, уже второе после слияния.

Ранее мы рассказывали, что Федеральная торговая комиссия США отказалась от претензий к Microsoft за покупку Activision. Теперь самая дорогая сделка в игровой индустрии официально легальна.

