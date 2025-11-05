Внутри GTA слишком много "американщины", говорит Ден Хаузер.

Сооснователь Rockstar Ден Хаузер объяснил, почему серия Grand Theft Auto уже почти 30 лет остаётся привязанной к США и не выходит за пределы американских городов.

Как он рассказал в интервью Лексу Фридману, сеттинг GTA слишком тесно связан с американской культурой, чтобы органично смотреться где-то ещё:

"Есть причина, почему GTA снова и снова возвращается в Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Эти города идеально отражают сочетание глянца и тёмной изнанки, что делает их идеальной основой для сатиры на американскую жизнь".

Хаузер напомнил, что единственный раз серия выходила за пределы США в дополнении GTA: London 1969. Оно было милым и забавным экспериментом, но идея полноценной "международной" части никогда не рассматривалась, говорит Хаузер.

Разработчик добавил, что гротескные персонажи из GTA тоже работают только в сеттинге США, ведь всё это - культура Штатов: "Всё дело в том, что в ДНК GTA слишком много "американщины". Это оружие, колоритные персонажи, ирония - всё это органично только в США".

Он также отметил, что в основе GTA лежит сатира на поп-культуру и массовое безумие, которое вряд ли возможно воспроизвести за пределами США. Гипертрофированная медийность, культ насилия и абсурда - всё это родная среда для серии.

Ранее Ден Хаузер рассказал про отменённую шпионскую игру Rockstar. Разработчики просто не смогли придумать основания открытого мира в шпионском сеттинге.

