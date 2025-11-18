Примечательно, что даже на PS5 и Xbox Series шестая часть будет работать только в 30 FPS.

Rockstar Games проверяет возможность портирования GTA 6 на Nintendo Switch 2. По словам инсайдера NateTheHate, студия уже проводила тесты, чтобы понять, способна ли портативка справиться с игрой.

Инсайдер подчёркивает, что сам факт тестирования не означает, что порт находится в разработке. Такие проверки - это стандартная практика, когда студия оценивает, возможно ли вообще адаптировать игру под конкретное железо.

Сложность ситуации в том, что GTA 6 и на Playstation 5, и на Xbox Series X будет работать всего в 30 FPS. Это главный показатель того, какого уровня нагрузку игра создаёт на текущие консоли.

Так что перспективы Switch 2 выглядят, мягко говоря, непростыми, однако у консоли есть два важных преимущества. Во-первых, оперативной памяти у неё больше, чем у Xbox Series S, что облегчает перенос версии, рассчитанной на младшую Xbox. Во-вторых, Switch 2 поддерживает DLSS, а эта технология уже неоднократно доказывала свою эффективность в тяжёлых играх, позволяя резко повысить производительность без критичной потери качества.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что основатель Rockstar Ден Хаузер признался, что не написал ни одной строчки сценария GTA 6. Хаузер уверен, что он уже сделал для GTA всё, что мог, а игра и так получится отличной.

