Из-за Call of Duty в Xbox Game Pass компания потеряла около 300 миллионов долларов, говорят в Bloomberg.

Xbox повысила стоимость своей подписки Game Pass Ultimate до 30 долларов в месяц, и, как сообщают надёжные источники, виновата в этом Call of Duty.

По данным журналистки Сесилии Д'Анастасио из Bloomberg, выпуск Black Ops 6 в Game Pass обошёлся компании в примерно 300 миллионов долларов убытков.

Игра стала первой частью Call of Duty, вышедшей в день релиза в подписке, и это сильно ударило по прямым продажам, как на ПК, так и на Xbox. При этом около 80% проданных копий пришлось на Playstation, что только усилило разрыв.

По сведениям источников, именно это подтолкнуло финансового директора Microsoft Эми Худ потребовать повысить стоимость подписки, чтобы компенсировать потери и улучшить прибыльность игрового подразделения.

После слияния с Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов Microsoft ожидала, что Game Pass станет ещё мощнее, но результаты оказались ниже прогнозов.

Напомним, что буквально за день до объявление новых цен на Game Pass президент Xbox Сара Бонд заявила, что Xbox Game Pass принёс Microsoft рекордную выручку в 5 миллиардов долларов.

Ранее мы рассказывали, что бывшая глава Федеральной торговой комиссии США обвинила Microsoft в подорожании игр. По словам Лины Хан, проблемы начались после покупки Microsoft Activision Blizzard.

