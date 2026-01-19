Rockstar разрешила сыграть в GTA 6 до релиза смертельно больному фанату

Подобные жесты со стороны студий, в том числе Rockstar, уже случались ранее.

Большой поклонник Grand Theft Auto, который долгое время борется с раком, получит шанс сыграть в новую игру серии до официального релиза. Об этом сообщает Insider Gaming со ссылкой на историю, опубликованную одним из сотрудников Ubisoft Энтони Армстронгом.

Еще в декабре он обратился к Rockstar Games с просьбой дать поиграть в GTA 6 его родственнику, который недавно получил тяжелый диагноз. Врачи дали ему всего 6–12 месяцев, что делает маловероятным, что он доживет до официального релиза игры в ноябре 2026-го.

Армстронг попросил организовать для родственника возможность раннего доступа или закрытого плейтеста, пообещав соблюдение всех требований конфиденциальности. На днях разработчик дополнил пост, написав, что они уже связались с Rockstar Games и получили хорошие новости, не раскрывая деталей, и поблагодарил всех за поддержку.

Сейчас пост уже удален – причина не уточняется, однако в сети предполагают, что это связано с соблюдением соглашения о конфиденциальности с Rockstar Games.

Подобные жесты со стороны студий уже случались ранее. Так, в 2018 году смертельно больному фанату позволили сыграть в Red Dead Redemption 2 до релиза, а студия Bethesda неоднократно увековечивала фанатов в своих проектах.

В настоящий момент релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игру выпустят на PS5 и Xbox Series X|S. Ранее в сети появилась информация, что Rockstar еще не завершила полировку игры и доделывает как уровни, так и сюжетные квесты, поэтому еще один перенос не исключен.

При этом игра точно должна выйти до конца марта 2027 года, когда у Take-Two завершается финансовый год. Напомним, релиз GTA 6 переносили уже дважды: с осени 2025-го на 26 мая 26-го, а потом – с мая на ноябрь 2026-го.

