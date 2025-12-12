Hogwarts Legacy доступна для добавления в библиотеку до вечера 18 декабря.

Epic Games Store решил сделать отличный подарок пользователям. До вечера 18 декабря в магазине можно бесплатно забрать экшен-RPG Hogwarts Legacy с открытым миром.

Действие разворачиваются в викторианской Англии конца XIX века – задолго до рождения Гарри Поттера и Волан-де-Мор. Hogwarts Legacy сочетает исследование знакомых и новых локаций с системой развития персонажа, а геймплей включает в себя много заклинаний, катаний на метле и решения головоломок.

В центре сюжета – студент (или студентка) Хогвартса, который владеет ключом к древней форме магии, способной разрушить магический мир. В процессе прохождения игрокам предстоит сражаться с темными магами и определить судьбу волшебного сообщества. Ну и, конечно же, прилежно учиться в Хогвартсе и заводить новых друзей.

Вопреки скандалам и бойкотам в соцсетях, Hogwarts Legacy стала одним из главных релизов 2023 года и была продана тиражом в 25+ миллионов копий. Средняя оценка на Metacritic – 84 балла из 100. Ранее Warner Bros заявили, что уже работают над сиквелом Hogwarts Legacy – "одним из основных приоритетов компании".

Забрать Hogwarts Legacy в Epic Games Store можно до 18 декабря. После добавления в библиотеку игра останется в аккаунте навсегда. Что будут дарить на следующей неделе, неизвестно.

Напомним, французская RPG Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года по версии "геймерского Оскара" The Game Awards 2025. Помимо главной номинации, ей удалось победить еще в восьми ключевых категориях – это абсолютный рекорд для премии.

Меж тем Razer в честь 20-летия перевыпустила первую в истории игровую мышь. Мышка сохранила культовый "змеиный" дизайн, получив необычные основные кнопки, обтянутые искусственной кожей.

