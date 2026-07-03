9 популярных смартфонов Xiaomi потеряли поддержку – среди них может быть ваш

Xiaomi 12, Redmi 10 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Ресурс Xiaomitime обратил внимание, что компания Xiaomi обновила список устройств со статусом End of Life (EOL). Устройства лишились официальной поддержки и обслуживания с 1 июля 2026 года.

После перевода в статус EOL смартфоны продолжат работать в обычном режиме, однако больше не будут получать обновления Android и HyperOS, новые функции, исправления ошибок, а также патчи безопасности. Любые обнаруженные в будущем уязвимости и программные сбои останутся без официальных исправлений.

Эти смартфоны Xiaomi официально потеряли поддержку:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Poco X4 Pro 5G;

Poco X5 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi K60E;

Redmi 10 5G.

Если устройство в списке используется для хранения банковских данных, рабочих документов или другой важной информации, стоит задуматься о переходе на более современную модель, которая продолжает получать регулярные обновления.

Видео дня

Напомним, что 30 марта Xiaomi прекратила поддержку Redmi K60 и его более бюджетной версии K60E. А еще раньше без обновлений остались смартфоны семейства Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные в 2022–2023 года.

Ранее на этой неделе Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон 2026 года. У Redmi 17С большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5160 мАч и 3,5-мм разъем для наушников.

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