Буданов заявил о необходимости усиления безопасности городов и давления на агрессора

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что в условиях постоянных российских атак ключевыми задачами остаются усиление защиты украинских городов, обеспечение безопасности гражданского населения и усиление международного давления на Россию, ведь именно это поможет спасти человеческие жизни. Об этом Буданов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Россия ежедневно наносит удары как по прифронтовым регионам, так и по тыловым городам, пытаясь запугать украинцев, посеять панику и измотать общество.

Буданов подчеркнул, что сегодня критически важным вопросом является безопасность граждан. Он обратил внимание на необходимость обеспечить полноценное функционирование укрытий, своевременное оказание помощи пострадавшим и максимальную защиту гражданской инфраструктуры.

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В то же время глава ОП призвал международных партнеров и в дальнейшем усиливать поддержку Украины и давление на государство-агрессора.

"Мир должен осознать: поддержка Украины должна расти, так же как и давление на агрессора. Это спасет человеческие жизни. Защищая нас, вы останавливаете террор, который уже устремлен на ваши границы", – подчеркнул Буданов.

Он также отметил, что российский террор не изменит ход войны, а каждый преступный удар по украинским городам будет иметь свои последствия для его организаторов и исполнителей.

Ранее Буданов заявлял, что Украина заставит агрессора заплатить за каждое совершенное преступление.

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