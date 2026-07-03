Украинские дроны стали бить дальше и эффективнее: что показала статистика за июнь

В июне увеличилась дальность эффективных атак с использованием дронов, количество поражений воздушных целей и объектов логистики противника. Об этом свидетельствуют последние данные боевой статистики, в частности опубликованный месячный отчет 423-го отдельного батальона беспилотных систем.

Так, по итогам боевой работы в течение июня бойцами 423 ОБ БПС было поражено или уничтожено 190 единиц вражеского личного состава, 137 единиц автомобильной техники, 610 укрытий врага, 32 артиллерийские системы, 54 склада и технических средства, 74 мотоцикла, 1 танк и 50 летательных аппаратов различных типов, – говорится в сообщении.

Всего в течение месяца 423-я оперативная бригада БПС поразила или уничтожила 1149 верифицированных целей противника.

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Среди тенденций последнего периода отмечается заметный рост количества успешных поражений на расстоянии 40+ км вглубь ЛБЗ, а также количества сбитых воздушных целей противника, в т.ч. вражеских "Шахедов".

Также военные отмечают, что на Запорожском направлении противник начал более активно использовать дроны-перехватчики, а также т.н. "дрономатки", которые доставляют вражеские FPV-дроны в густонаселенные районы города Запорожья с целью атак на гражданское население.

В 423-й отдельной бригаде БПС считают, что террор в отношении местного гражданского населения происходит из-за отсутствия у врага успехов непосредственно на линии фронта и потери контроля над ранее оккупированными и уже отбитыми ВСУ населёнными пунктами на востоке Запорожской области. "Пока рано говорить о переломе ситуации на Запорожском фронте, но в среднесрочной перспективе мы видим определенные поводы для оптимизма", – отмечается в сообщении.

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