Артур Палатный: 'Украинская команда' передала 91 бригаде мощные генераторы

Волонтеры "Украинской команды" передали два больших генератора бойцам 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" продолжает обеспечивать наших защитников автономными источниками энергии. Еще два больших дизельных генератора мощностью 32 киловатт передали бойцам 91 Ахтырской бригады поддержки", - написал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы этой бригады обеспечивают инженерную поддержку других подразделений на самых горячих участках фронта. Проводят разминирование, строят линии обороны, наводят переправы и т.д.

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"Уверен: благодаря этим генераторам они смогут еще лучше выполнять свои задачи", - сказал руководитель "Украинской команды".

Командир роты беспилотных систем 91 бригады, Герой Украины Федор Киселар поблагодарил волонтеров "Украинской команды" за постоянную поддержку.

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