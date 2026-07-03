Выехал из Украины: Цымбалюк засветил друга детства и публично обратился к нему (фото)

Актер заявил, что пару лет назад их с другом "разъединили обстоятельства".

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк поздравил с днем рождения своего друга детства Дмитрия Пилипенко, который, судя по всему, выехал из Украины во время войны.

Герой 14-го сезона шоу "Холостяк" показал в Instagram в stories их совместное фото из личного архива, на котором засветил себя в студенческие годы.

"Душа моя, я поздравляю тебя! Мы кайфовали от этой жизни, где угодно... Мы постоянно смешили друг друга, как на фото (во время очередной репетиции). Нас объединяет куча клевых историй. И когда их слышат находящиеся рядом люди, им не верится, что мы, словно герои американской комедии, прожили такие моменты вместе", - написал Цымбалюк.

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По его словам, уже пару лет, как их "разъединили обстоятельства". На данный момент Пилипенко находится не в Украине. В его Instagram периодически появляются фото из Калифорнии.

"Ты постоянно на связи, постоянно поддержишь, постоянно подставишь плечо - это очень ценно! Дракончик мой, я тебя безгранично люблю! Обнимаю, целую и верю, что впереди нас ждет то, о чем мы часто говорим и мечтаем! Будь здоров нам всем на радость", - добавил актер.

Напомним, ранее УНИАН писал, как популярная украинская певица эмоционально высказалась о Цымбалюке, с которым когда-то дружила.

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