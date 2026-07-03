Мужчина забрал с улицы 'ненужную' картину – а она оказалась шедевром за €150 тысяч

Он нашел брошенное полотно и даже не догадывался, кому оно на самом деле принадлежит.

Испанец по имени Андрес Уртадо подобрал на улице картину, которую принял за выброшенный мусор. Позже выяснилось, что мужчина случайно стал обладателем оригинального произведения художника Хоакина Соройи стоимостью до 150 тысяч евро, сообщает The Guardian.

57-летний Уртадо приехал в Севилью на выходные с семьёй и увидел картину, прислонённую к стене на улице. На холсте были изображены две лодки у пляжа, но сам сюжет мужчину не заинтересовал.

"Мы забрали её из-за рамы, а не из-за самой картины", – рассказал он Radio Sevilla.

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На самом деле полотно принадлежало севильской семье, которая владела им много лет и даже брала его с собой в отпуск. В тот день хозяева собирались положить картину в багажник машины, но забыли её у стены и уехали. Когда поняли, что произошло, картины уже не было.

Семья расклеила объявления о пропаже "картины, имеющей большую сентиментальную ценность", сознательно не упоминая ни имени Соройи, ни реальной стоимости произведения. Поиски не давали результатов вплоть до вторника.

Тем временем Уртадо, который жив в 525 километрах от Севильи – в Мурсии, привёз находку домой и решил изучить её с помощью искусственного интеллекта.

"ИИ выдал какие-то баснословные суммы, поэтому я начал искать информацию в интернете и позвонил в аукционный дом в Мадриде. Я прислал им фото, и они быстро ответили, что это оригинал Соройи", – рассказал мужчина изданию El Mundo.

Впрочем, наслаждаться редким полотном Уртадо пришлось недолго. Узнав из новостей о "похищенной" картине – с тем самым фото, которое предоставила семья, – он сразу понял, что делать.

"Я сразу позвонил в полицию и сказал, что новость о краже неправдива. Объяснил, что ничего не крал, а просто подобрал картину на улице", – отметил он.

Полиция вернула произведение искусства семье в Севилье, а те пообещали Уртадо небольшой подарок в знак благодарности. По его словам, владельцы рассказали, что в тот день на дороге была сильная пробка и все машины вокруг сигналили – поэтому они занервничали и забыли картину у стены.

Самая дорогая картина в США

Ранее "Портрет Элизабет Ледерер" авторства Густава Климта был продан на первом аукционе в Нью-Йорке за 236,4 млн долларов. Работа стала "самым ценным произведением модернистского искусства" и вторым самым дорогим лотом, когда-либо проданным на аукционе.

За полотно высотой почти два метра боролись шесть участников торгов, а сам аукцион длился около 19 минут – цена стремительно превысила предварительную оценку в 150 млн долларов. Климт создал портрет в 1914–1916 годах: на нём изображена Элизабет Ледерер, дочь его меценатов, в роскошном императорском китайском драконьем наряде. Во время Второй мировой войны картину конфисковали нацисты, и полотно едва избежало участи других работ Климта из коллекции Ледереров, которые были уничтожены во время пожара в конце войны.

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