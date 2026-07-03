Названы лучшие планшеты в 2026 году на любой запрос и бюджет

Несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны Android-производителей, лидирующие позиции по-прежнему занимают устройства Apple.

Редакция TechRadar обновила рейтинг лучших планшетов 2026 года, включив в него модели для разных сценариев использования – от повседневной работы и учебы до игр, рисования и творчества.

Лучшим планшетом для большинства пользователей эксперты признали iPad 11. Устройство сочетает высокую производительность благодаря процессору A16, длительное время автономной работы и сравнительно доступную цену, что делает его оптимальным вариантом для владельцев iPhone, которым не нужен iPad Pro.

Тем, кому требуется максимальная производительность, рекомендуют iPad Pro 13" (2024) на базе чипа M4. Планшет ориентирован на профессионалов, работающих с графикой, видео и другими ресурсоемкими приложениями. А вот для базовых задач вроде просмотра видео и работы в браузере такой планшет будет избыточным.

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В экосистеме Android лучшим признан OnePlus Pad 3. По мнению экспертов, это самый быстрый андроид-планшет из когда-либо созданных, но отмечают высокую цену и менее удачную оптимизацию ОС по сравнению с iPadOS.

OnePlus Pad Go 2 оценили как лучший бюджетный планшет. Он предлагает 12-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, хорошую автономность и привлекательную стоимость по сравнению с конкурентами.

Если главным критерием является автономность, TechRadar рекомендует Honor MagicPad 4, который демонстрирует одно из лучших времен работы среди современных планшетов. Во время 14-часового перелета планшет потерял лишь около 30% заряда.

Для мобильных игр лучшим выбором признан iPad Air 11 (2025) с процессором M3, а для цифрового рисования – Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, оснащенный большим экраном и поддержкой S Pen. Отдельно в рейтинге отмечен iPad mini (2024) как лучший компактный планшет.

Ранее эксперты назвали 5 старых планшетов Android, которые все еще стоят своих денег. Такие модели заметно подешевели на вторичном рынке, но при этом сохранили мощное железо, качественные экраны и поддержку ПО.

УНИАН рассказывал о трех главных вредных привычках, которые убивают аккумулятор планшетов. Неправильная зарядка может не только сократить срок службы батареи, но и уменьшить общую производительность устройства.

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