Синоптик Диденко рассказала, как изменится погода на выходных

Жара же отступит, и местами будут идти дожди.

На выходных, 4 и 5 июля, погода в Украине продолжит меняться. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара отступает, и уже завтра в большинстве областей Украины днем ожидается +20…+25 градусов, на юге +24…+29, разве что в субботу на востоке еще задержатся +26…+31 градус. Но в воскресенье и там станет прохладнее", – прогнозирует она.

4 июля в большинстве областей пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы. На западе страны дожди возможны только на Волыни и в Ровенской области.

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5 июля дожди и грозы будут локальными, а на юге и в центре вероятность осадков меньше.

Ветер на выходных ожидается умеренным, часто порывистым.

В Киеве, по данным Натальи Диденко, 4-5 июля уже не будет жары. "Фактически сегодня – самый жаркий день в ближайшей перспективе", – говорит она.

Днем температура составит +23...+24. И в субботу, и в воскресенье в Киеве вероятны локальные грозовые дожди.

Напомним, на 3 июля в Киеве объявили I уровень опасности. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют днем в столице сильный дождь, грозу, а в отдельных районах град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупреждают специалисты.

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