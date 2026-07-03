Украина доказала, что может нанести удар практически по любой точке в России, - Axios

Украина проводит кампанию эффективных ударов по территории России.

Украинские военные доказывают, что они могут нанести удар практически по любой точке на территории России. В связи с этим в РФ становится всё меньше безопасных мест, пишет Axios.

Отмечается, что Украина проводит кампанию эффективных ударов по территории России, поражая нефтеперерабатывающие завода, оружейные предприятия, автоколонны и стратегическую авиацию. Из-за этого РФ уже сталкивается с нехваткой.

В издании подчеркнули, что за годы полномасштабной войны средства и тактика Украины становятся все более изощренными. Например, недавно ракеты "Фламинго" успешно поразили свои цели, включая завод "Титан-Баррикады", где производятся российские артиллерийские системы.

Видео дня

Также в прошлом году Украина провела смелую операцию "Паутина", ударив по российской авиации дронами, которые были переправлены контрабандой через границу в грузовиках.

В издании отметили, что сейчас Украина в значительной степени полагается на дроны отечественного производства и модифицированные ракеты, нанося удары по таким районам, как Москва и Санкт-Петербург, расположенным далеко от границы. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, в 2026 году Украина резко перенесла войну на территорию России, организовав серию ударов ближнего, среднего и дальнего радиуса действия с целью дезорганизации и уничтожения российской логистики и снабжения.

В отчете также говорится о том, что речь идет о классическом воздушном перекрытии, хотя и с использованием дронов и ракет, а не самолетов. В том же отчете приводится оценка, согласно которой с момента вторжения в 2022 году Россия понесла огромные потери на поле боя – 1,4 миллиона человек.

Удары по России - последние новости

Напомним, что под утро 3 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. По данным информационного ресурса Exilenova+, в городе наблюдались "прилеты".

Местные жители пожаловались на отсутствие света и воды в городе. Также появились кадры мощного пожара.

Кроме того, в ночь на 2 июля Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. В частности, зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия.

Вас также могут заинтересовать новости: