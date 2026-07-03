Эта 10-минутная песня 1978 года провалилась в чартах, но стала рок-легендой

Критики описывали трек как "гром хэви-метала".

Песня культовых американских музыкантов Джима Стейнмана и Мит Лоуфа 1978 года "Bat Out of Hell", которая длится почти 10 минут, стала классикой рока, пишет журнал Parade.

Отмечается, что популярный трек был вдохновлен песнями о подростковых трагедиях и считался неотъемлемой частью гастрольной жизни. У композиции было множество источников вдохновения и идей, лежащих в основе ее культового звучания.

Как говорится в публикации, существует множество любопытных фактов о создании композиции "Bat Out of Hell". Песня вошла в одноимённый альбом, выпущенный в 1977 году, а спустя время была выпущена как второй сингл в 1978 году. Как и многие другие треки с этой пластинки, Джим Стейнман вдохновлялся классическими детскими песнями, а также собственной театральной постановкой "Питер Пэн и Нетландия". Его целью было создать своеобразную "научно-фантастическую рок-н-ролльную версию" этой истории.

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Также Стейнман черпал вдохновение из песен о подростковых трагедиях.

"Меня очень привлекает оперный сюжет, в котором описывается катастрофическое событие, особенно такое идеально созвучное миру подростков и рок-н-роллу, как автомобильная или мотоциклетная авария", - однажды признавался музыкант.

Трек "Bat Out of Hell" – что важно знать

Критики описывали трек как "гром хэви-метала", однако после выхода он смог подняться лишь до 96-й позиции в чарте Billboard Hot 100.

Несмотря на это, композиция быстро привлекла внимание необычным подходом к созданию. Мит Лоуф рассказывал, что основой для песни стала сцена из фильма Альфреда Хичкока "Психо".

Со временем песня получила множество определений среди слушателей: её называли гимном арена-рока, идеальным треком для дороги и классическим рок-гимном.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой трек 1966 года до сих пор называют рок-классикой всех времён.

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