Парень купил куртку за $3 в секонд-хенде: теперь она может уйти с молотка за 250 тысяч

Находка из секонд-хенда теперь может уйти с молотка за сотни тысяч долларов.

Обычная охота за сокровищами в магазине Goodwill в городе Хиллсборо в январе обернулась находкой всей жизни для 19-летнего Куинна Брауна. Он рассказал, что обнаружил разминочную куртку "Лос-Анджелес Лейкерс", которую впоследствии удостоверили как принадлежавшую легенде NBA Уилту Чемберлену.

Браун рассказал, что заметил золотисто-фиолетовую куртку "Лейкерс" в руках у другого человека. Но как только тот отложил ее, Браун быстро её схватил, пишет Action News 5. "Он просто бросил её передо мной, и я тут же схватил", – рассказал Браун.

Всего за 3,07 доллара куртка стала его.

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Браун признался, что у него было предчувствие, что куртка может оказаться настоящей. Поэтому он выложил ее фото в Instagram, где она привлекла внимание Sotheby’s – одного из крупнейших аукционных домов мира. Вскоре куртка уже направлялась в Нью-Йорк, где прошла профессиональную аутентификацию через сервис SIA Photo Match.

"Мне сказали, что моя куртка совпала с финалом NBA 1972 года. Я знал, что джерси с того финала было продано за 4,9 миллиона долларов. Это то самое джерси, которое он носил под моей курткой", – рассказал Браун.

По данным Sotheby’s, куртка также была сопоставлена по фотографиям с изображениями Чемберлена, носившего её в сезоне NBA 1972–73 годов – его последнем сезоне в лиге. Куртка сейчас выставлена на аукцион Sotheby’s с оценочной стоимостью от 150 000 до 250 000 долларов.

"История Куинна – идеальный пример того, насколько охота за сокровищами в Goodwill захватывающая, а в этом случае – просто волшебная", – заявила менеджер по связям с общественностью Goodwill Industries Хейли Платт.

Браун не новичок в секонд-хендах

Он начал перепродавать вещи в предпоследнем классе школы, а примерно через три года превратил это в постоянную профессию с более чем 10 000 продаж. Браун рассказал, что продолжает тратить по 15–20 часов в неделю, роясь в контейнерах Goodwill Outlet в поисках очередной скрытой жемчужины.

"Мне так повезло с курткой Уилта Чемберлена, и это потрясающее чувство – найти нечто подобное. Я занимался этим просто потому, что мне нравится, никогда не ожидая ничего такого", – отметил он.

Торги за куртку открылись в среду и продлятся до 20 июля.

Браун рассказал, что планирует сохранить вырученные с аукциона средства, надеясь, что этот финансовый куш поможет ему рано выйти на пенсию. 19-летний парень также с радостью принимает свою новообретённую любовь к "Лейкерс".

"Я фанат "Лейкерс". У меня на комоде книга об Уилте Чемберлене, карточка Уилта Чемберлена, подаренная другом, и я надеюсь найти какие-нибудь винтажные футболки с Уилтом Чемберленом, чтобы носить", – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что в забытой гробнице нашли сотню сокровищ.

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