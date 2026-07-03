Есть ли в Чёрном море акулы и безопасно ли в нём купаться на самом деле: поясняет биолог

Черное море – это водоем, достаточно изолированный от мирового океана, но свои хищники здесь все же есть.

Появление акул у побережья Черного моря время от времени вызывает беспокойство среди отдыхающих, особенно после того, как в соцсетях распространяются видео или фото хищников, снятых у берега. В то же время, как пишет румынское издание Ziare, акулы, обитающие в Чёрном море, не представляют опасности для человека.

В публикации говорится, что самым известным представителем этого рода в нашем регионе является катран обыкновенный, или морская собака (Squalus acanthias), обитающий в Чёрном море на протяжении веков. Обычно он обитает в холодных и глубоких водах, где охотится на мелкую рыбу, ракообразных и других морских организмов. Лишь в отдельные периоды года, прежде всего зимой, эти акулы могут подплывать ближе к побережью.

Авторы материала приводят слова биолога Адриана Билбе, по словам которого появление этих акул у побережья не стоит воспринимать как угрозу для людей, ведь оно связано с естественным циклом размножения.

Видео дня

"Зимой они приплывают в первую очередь по репродуктивным причинам: образуются пары, и в это время для них важно выбрать друг друга, найти общий язык и размножиться. Иногда они подплывают и к берегу, и в этот период их также вылавливают", – пояснил он.

Как отмечается в материале, катран является важным звеном экосистемы Черного моря. Он питается преимущественно мелкой, ослабленной или больной рыбой, благодаря чему помогает поддерживать природный баланс и здоровье рыбных популяций.

Издание также сообщает, что чаще всего этих акул наблюдают на глубинах до примерно 100 метров, а вблизи берега они появляются редко. Рыбаки вылавливают их преимущественно на определенном расстоянии от побережья.

Отдельно эксперты отмечают, что катран значительно меньше известных океанических видов акул и не нападает на людей.

"Это безобидная, не опасная для людей акула, которая питается мелкой рыбой, обитает преимущественно на дне моря в более глубоких районах и совсем нам не мешает, а наоборот – обогащает Чёрное море", – подчеркнул Адриан Билбе.

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