В Польше сделали громкое заявление о финансовой поддержке Украины

Туск заявил, что на Польшу ложатся весьма значительные обязательства в отношении всей восточной границы Европейского Союза, и все должны это учитывать.

Польша на саммите НАТО в Анкаре воздержится от новых заявлений о финансовой поддержке Украины, учитывая особую роль Варшавы в защите восточного фланга Альянса. Как пишет RMF24, об этом заявил глава правительства страны Дональд Туск во время пресс-конференции.

По его словам, правительство проинформировало о своей позиции президента Кароля Навроцкого, который будет представлять Польшу на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

Туск подчеркнул, что саммит "окончательно решит" вопрос ответственности Европы за свою обороноспособность и ее финансирование.

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Премьер-министр также заверил, что Польша не изменит своей позиции относительно необходимости поддержки Украины в ходе переговоров.

"Я обращаюсь ко всей делегации с призывом быть осторожными с любыми заявлениями о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши не потому, что считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка – я считаю, что у Польши есть очень значительные обязательства в отношении всей восточной границы Европейского Союза, и все должны это учитывать. Украина воюет, но Польша несет основную нагрузку по защите нашей границы, она также защищает европейскую границу от угроз с востока, и поэтому к ней нужно относиться особо", – заявил Туск.

Он также отметил, что "хорошие украинско-польские отношения отвечают взаимным интересам, но они требуют доброй воли со стороны Киева".

"Не может больше быть так, что Варшава постоянно демонстрирует добрую волю. Но я хотел бы, чтобы эта жесткая позиция не сопровождалась пренебрежением или враждебностью, потому что это ни к чему разумному не приводит", – добавил премьер-министр.

Спор между Украиной и Польшей: что известно

Как сообщал УНИАН, эксперты отмечают, что у Польши и Украины есть общий враг – Россия, – но конфликт вокруг вопроса с Украинской повстанческой армией все чаще используется как оружие во внутренней политике обеих сторон.

В Польше ожесточенные дебаты уже угрожают повлиять на парламентские выборы в следующем году – националистический лагерь видит в этом возможность набрать очки в противовес центристам, выступающим за ЕС.

В то же время для украинцев этот спор превращается в определяющую красную линию: могут ли внешние силы диктовать им, кто является их национальными героями. Россия ведет войну, изображая Украину как искусственное государство, поэтому Киев защищает свои собственные националистические символы.

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