Ветеран обвинил Совет общественного контроля НАБУ в 'заработке на активизме'

"Активисты" пытаются попасть в Совет общественного контроля при НАБУ лишь ради заработка. Они не имеют никакого отношения к гражданскому обществу, так же как и Бюро – к борьбе с коррупцией. Об этом написал ветеран российско-украинской войны, инициатор проекта "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") Владимир Бойко.

"Совет общественного контроля при НАБУ – это лишь место для заработка легких денег, и туда рвутся только ради этого", – отметил он.

По его словам, Бюро не имеет отношения к борьбе с коррупцией, РГК при НАБУ не осуществляет общественный контроль за его деятельностью, а её члены не имеют отношения к гражданскому обществу.

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Он процитировал слова бывшего председателя Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Татьяны Козаченко о том, что Совет общественного контроля при НАБУ – это заранее сформированная и согласованная "тусовка", а система избрания не имеет никакого отношения ни к демократии, ни к верховенству права, ни к общественному контролю.

"Нас "обманывают" во всём. Выборы Совета общественного контроля НАБУ – это ФИКЦИЯ", – пишет Татьяна на своей странице в Facebook. Поводом для её гневных филипик стало то, что за 6 дней до выборов Совета общественного контроля при НАБУ она опубликовала список из 15 кандидатов в этот Совет. И оказалось, что из 44 претендентов победителями стали именно те 15 профессиональных "общественных активистов", которых заранее назвала Козаченко", – процитировал Бойко.

В целом, подчеркнул ветеран, за 11 лет существования РГК при НАБУ там побывали "активисты" трех сортов.

"Во-первых, это те, кто уже сумел присосаться к разворову международной помощи, и членство в РГК при НАБУ им нужно для солидности при подаче заявок на новые гранты. Шабунины-Шерембеи-Гриценки – это все примеры бывших членов РГК при НАБУ первого сорта. Но сейчас они сосредоточили свои усилия на других направлениях зарабатывания денег, освободив места для коллег из второй и третьей группы", – отметил он.

Второй разновидностью членов РГК при НАБУ, по мнению Бойко, являются "активисты" из числа обслуги тех коррупционеров, которые либо уже стали "клиентами НАБУ" Сегодня это – основной контингент активистов во всевозможных "общественных советах", констатировал он.

Третьим типом членов РГК при НАБУ являются новички, которые просто ищут себе место под солнцем и надеются попасть в первую или вторую группу.

"В качестве примера можно упомянуть профессионального "общественного активиста" Романа Маселка, который 11 лет назад прославился скандалом в Совете общественного контроля при НАБУ, куда он попал в 2015 году вместе с такими же профессиональными моральными авторитетами, как Виталий Шабунин, Дмитрием Шерембеем и Алексеем Гриценко", – заявил он.

Бойко напомнил, что указанные лица, баллотируясь в Совет общественного контроля при НАБУ, представили о себе недостоверную информацию.

"В частности, Шабунин скрыл в декларации земельный участок в Бориспольском районе. Шерембей забыл указать в автобиографии свой трудовой стаж в течение почти 10 лет, которые он провёл в исправительных учреждениях, когда трижды был осуждён за квартирные кражи. А сын вечно "непроходного" полковника Гриценко скрыл тот факт, что на тот момент был действующим депутатом Киевсовета", – подытожил Бойко.

Как сообщалось, на вероятные нарушения во время голосования в РГК обратил внимание эксперт Вячеслав Панасюк. Он подчеркнул, что анализ открытого протокола голосования в Раду общественного контроля при НАБУ выявил массовое повторение одинаковых бюллетеней, аномальную концентрацию поддержки отдельных групп кандидатов, резкий всплеск активности в конце голосования и другие статистические особенности, требующие независимого аудита.

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