Люди, выбирающие ступеньки, а не лифт, имеют общие черты характера: объяснение психологов

Это привычка людей, которые не ищут лёгких путей и получают удовольствие от преодоления трудностей.

В мире, где комфорт всегда доступен, решение подняться по лестнице вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, не является случайным. По мнению психологов, это привычка людей, которые не ищут лёгких путей и получают удовольствие от преодоления трудностей. Такие люди дисциплинированы, охотно принимают ежедневные вызовы и не боятся приложить небольшие усилия ради долгосрочных преимуществ. Об этом пишет Ofeminin.

Как отмечается в публикации, выбор лестницы – это своеобразный сигнал для мозга: "Я готов приложить усилия сейчас, чтобы получить больше в будущем". Такой подход противостоит стремлению к мгновенному удовлетворению, ставшему характерной чертой современного мира.

По мнению психологов, люди, которые регулярно выбирают лестницу, чаще чувствуют, что именно они, а не случай, управляют собственной жизнью. Преодоление каждой ступеньки укрепляет ощущение контроля над своим телом и собственными решениями. Даже повседневные мелочи они воспринимают как возможность сделать осознанный выбор.

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Авторы публикации пишут, что это также свидетельствует о терпеливости. Для людей, которые выбирают лестницу, не имеет большого значения, что подъем на этаж займет на несколько минут больше. Они способны принять, что не всё должно происходить мгновенно, а это, в свою очередь, помогает быть более настойчивыми в достижении поставленных целей.

Независимость и осознанное отношение к своему телу

Издание подчеркивает, что лестница – это и символ самостоятельности, и осознанное отношение к своему телу. То есть человек, выбирающий лестницу, не только не подстраивается под других, но и внимателен к собственному телу.

"Для физически активных людей каждый повод пошевелиться ценен, а подъем, например, на четвёртый этаж – это не неприятная обязанность, а ещё одна возможность позаботиться о своём здоровье", – говорится в статье.

Не всегда это показатель характера

Впрочем, отмечают авторы, психология не работает по принципу простых уравнений. Использование лифта не означает отсутствия мотивации или лени – иногда на это влияют состояние здоровья, усталость или спешка. Поэтому ни одна отдельная привычка не определяет человека полностью.

"Одно можно сказать наверняка: повседневные решения говорят о нас больше, чем нам кажется. Если вы почти всегда выбираете лестницу, скорее всего, вы относитесь к числу последовательных, ответственных и нацеленных на развитие людей. Как отмечают психологи, такой подход способствует достижению успеха как в профессиональной, так и в личной жизни", – пояснили в издании.

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