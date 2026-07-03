Несут угрозу жизни: ИИ-ревизора от Tripadvisor обвинили в манипуляциях отзывами

Далеко не всем ИИ-инструментам следует доверять при планировании отпуска.

Искуссвенные интеллект все глубже проникает в различные сферы нашей жизни, и индустрия туризма не стала исключением. Однако далеко не всегда ИИ-инструменты приносят туристам пользу, а иногда они даже могут быть опасны.

Свежее исследование Which? Travel установило, что новая ИИ-функция от одной из крупнейших в мире платформ с туристическими отзывами Tripadvisor вводит путешественников в заблуждение.

В частности, авторы материала утверждают, что умышленно опускает при формировании итогового отзыва о место отдыха некоторые негативные отзывы.

Видео дня

Например, пятизвездочный отель Riu Palace в Кабо-Верде ИИ-ревизор от Tripadvisor характеризует как потрясающее место на берегу моря с "просторными номерами", "яркими развлечениями" и "дружелюбным персоналом". Все эти характеристики действительно взяты из отзывов реальных людей.

Однако, если копнуть глубже, можна обнаружить, что большое количество отдыхающих также жаловались на неоднократные случаи отравления едой на территории отеля. При этом ИИ этот момент полностью упускает.

В частности, недавние гости Riu Palace сообщали об "исключительно плохой гигиене", "отсутствии элементарных стандартов уборки и гигиены", а также о том, что еда была "ужасной, безвкусной, небезопасной и несъедобной".

Одна гостья рассказала, что ей подали сырую курицу, а в другом отзыве были фотографии мух и птиц в еде на шведском столе. Еще один гость заявил, что во время отдыха в этом отеле заболела вся его семья: "Это место испортит отдых и может стоить жизни".

Всего команда издания насчитала более сотни подобных отзывов на Tripadvisor об этом отеле.

И хотя компания Riu Hotels & Resorts сообщила в комментарии журналистам, что ее отели на Кабо-Верде "соблюдают самые строгие международные стандарты здравоохранения и гигиены", это не уберегло отель от коллективного судебного иска, представляющего интересы как минимум 412 отдыхающих, которые утверждают, что заболели после проживания в этом отеле. Более того, они утверждают, что с 2023 года в этом отеле было зарегистрировано семь смертельных случаев.

Тем временем, Tripadvisor оценивает чистоту отеля как "безупречную". Еще один ИИ-инструмент Tripadvisor, интерактивный бот для планирования поездок под названием Ollie, также не предупредил журналистов о плохой гигиене в отеле. На прямой вопрос о риске пищевого отравления в Riu Palace, Ollie ответил, что пищевое отравление "довольно маловероятно" и что курорт имеет "высокую репутацию благодаря высоким стандартам гигиены".

Когда журналисты обратились к Tripadvisor за комментарием по поводу ситуации, там заверили, что они уделяют приоритетное внимание "прозрачности и беспристрастности", и что в сводках "отображается широкий спектр как положительных, так и отрицательных отзывов сообщества".

Одновременно Tripadvisor сообщил, что Ollie "использует подборку отзывов, основываясь на деталях и актуальности, а также сопоставляет их по языку и контексту", добавив, что этот "продукт находится в разработке" и что в настоящее время компания активно изучает несколько предоставленных изданием примеров, когда отзывы не соответствовали реальному положению дел в отеле (дело Riu Palace было далеко не единственным).

Использование ИИ в туризме

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в последнее время все больше людей используют различные инструменты искусственного интеллекта при планировании поездок. Однако эксперты предупреждают, что не стоит доверять ИИ в таких вопросах на 100%.

Одновременно еще одно расследование Which? Travel установило, что мошенники все чаще используют ИИ-картинки для обмана туристов в соцсетях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.